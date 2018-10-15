Бизнесмена Тельмана Исмаилова обвинили в организации похищения певца Авраама Руссо - адвокат

Следственный комитет заочно предъявил обвинение бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову в организации похищения артиста Авраама Руссо в 2004 году, сообщила "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Марина Русакова.
"Тельману Исмаилову предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ (Похищение человека). Следствие считает, что он был организатором этого преступления", - сказала М.Русакова в понедельник.
Она уточнила, что лично не видела постановления о привлечении ее подзащитного в качестве обвиняемого по делу. Соответствующее постановление, по ее словам, было направлено следователем по почте и датировано 24 сентября.
М.Русакова отметила, что Т.Исмаилов отвергает все обвинения, настаивая на своей непричастности.
"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - сказала адвокат.
Басманный суд Москвы 20 сентября арестовал Заура Марданова. Также суд арестовал на два месяца еще одного фигуранта дела о похищении А.Руссо - бывшего водителя Т.Исмаилова Владимира Гусакова.
В понедельник Мосгорсуд освободил З.Марданова под залог в 10 млн рублей.
З.Марданову и В.Гусакову инкриминируется ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого). Если их вина будет доказана, фигурантам может грозить наказание от 5 до 12 лет заключения.
Как считает следствие, в 2004 году Т.Исмаилов с целью склонения А.Руссо к совместной концертной деятельности организовал через племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.
Т.Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.
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