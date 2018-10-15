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ТЭК 15.10.2018 20:01

Грузинская нефтегазовая корпорация намерена торговать нефтепродуктами на международном рынке

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (Georgian Oil & Gas Corporation, GOGC), 100%-ным владельцем которого является государственное АО "Партнерский фонд", учредила в Швейцарии дочернюю компанию GOGC Trading S.A. для осуществления торговых операций на международном рынке.

Как сообщает GOGC, дочерняя структура будет реализовывать нефть и нефтепродукты, а также обеспечивать логистику транспортировки нефти через территорию Грузии.

"На данном этапе GOGC Trading находится в процессе формирования, ведутся переговоры и консультации с будущими торгово-финансовыми партнерами по определению функций компании и конкретных направлений сотрудничества", - отметили в корпорации.

Предполагается, что стратегическое географическое местоположение Грузии будет способствовать успеху GOGC Trading в международной торговле.

GOGC учреждена в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.

Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕФТЕКОРПОРАЦИЯ, "ДОЧКА", ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]