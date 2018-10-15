Грузинская нефтегазовая корпорация намерена торговать нефтепродуктами на международном рынке

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (Georgian Oil & Gas Corporation, GOGC), 100%-ным владельцем которого является государственное АО "Партнерский фонд", учредила в Швейцарии дочернюю компанию GOGC Trading S.A. для осуществления торговых операций на международном рынке.
Как сообщает GOGC, дочерняя структура будет реализовывать нефть и нефтепродукты, а также обеспечивать логистику транспортировки нефти через территорию Грузии.
"На данном этапе GOGC Trading находится в процессе формирования, ведутся переговоры и консультации с будущими торгово-финансовыми партнерами по определению функций компании и конкретных направлений сотрудничества", - отметили в корпорации.
Предполагается, что стратегическое географическое местоположение Грузии будет способствовать успеху GOGC Trading в международной торговле.
GOGC учреждена в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.
Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.
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