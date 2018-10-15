Министерство транспорта Германии в понедельник объявило об отзыве с рынка почти 100 тыс. автомобилей Opel с дизельным двигателем, поскольку на них могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов.
Как говорится в сообщении министерства, ранее в этом году на некоторых автомобилях Opel были обнаружены программные средства обхода официальных тестов на вредные выбросы.
Отзыв затрагивает модели Cascada, Insignia и Zafira по всей Европе.
Ранее в понедельник представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил "Интерфаксу", что в помещениях автоконцерна Opel прошли обыски. Газета Bild ранее сообщила, что обыски в связи с так называемым "дизельным скандалом" ведутся силами прокуратуры Франкфурта-на-Майне и уголовной полиции Гессена в отделениях концерна в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутен.
Opel позднее подтвердила факт обысков и сообщила, что сотрудничает со следствием.
В прошлом году французский автоконцерн PSA купил Opel и Vauxhall у американской General Motors (GM) за 1,3 млрд евро. Модели Cascada, Insignia и Zafira были разработаны в то время, когда бренд Opel еще принадлежал GM.
Мировой дизельный скандал начался с автомобилей Volkswagen в сентябре 2015 года. Тогда американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что германский концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях.
"Дизельгейт" в дальнейшем распространился как на другие компании группы Volkswagen, так и на не связанных с ней автопроизводителей.
В 2016 году Opel признала, что на автомобилях Zafira установлено программное обеспечение, которое в некоторых обстоятельствах отключает системы очистки выхлопных газов. Однако тогда компания настаивала, что такое ПО использует пробел в действующем законодательстве, не нарушая его.
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