Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

Дальнее зарубежье 15.10.2018 20:50

Минтранс Германии отзывает почти 100 тыс. автомобилей Opel из-за "дизельгейта"

Министерство транспорта Германии в понедельник объявило об отзыве с рынка почти 100 тыс. автомобилей Opel с дизельным двигателем, поскольку на них могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов.

Как говорится в сообщении министерства, ранее в этом году на некоторых автомобилях Opel были обнаружены программные средства обхода официальных тестов на вредные выбросы.

Отзыв затрагивает модели Cascada, Insignia и Zafira по всей Европе.

Ранее в понедельник представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил "Интерфаксу", что в помещениях автоконцерна Opel прошли обыски. Газета Bild ранее сообщила, что обыски в связи с так называемым "дизельным скандалом" ведутся силами прокуратуры Франкфурта-на-Майне и уголовной полиции Гессена в отделениях концерна в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутен.

Opel позднее подтвердила факт обысков и сообщила, что сотрудничает со следствием.

В прошлом году французский автоконцерн PSA купил Opel и Vauxhall у американской General Motors (GM) за 1,3 млрд евро. Модели Cascada, Insignia и Zafira были разработаны в то время, когда бренд Opel еще принадлежал GM.

Мировой дизельный скандал начался с автомобилей Volkswagen в сентябре 2015 года. Тогда американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что германский концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях.

"Дизельгейт" в дальнейшем распространился как на другие компании группы Volkswagen, так и на не связанных с ней автопроизводителей.

В 2016 году Opel признала, что на автомобилях Zafira установлено программное обеспечение, которое в некоторых обстоятельствах отключает системы очистки выхлопных газов. Однако тогда компания настаивала, что такое ПО использует пробел в действующем законодательстве, не нарушая его.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, OPEL, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]