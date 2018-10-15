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Дальнее зарубежье 15.10.2018 21:16

Нетаньяху назвал "дружественные отношения" с Путиным важными для безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что сохраняет частые и прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, и эти отношения важны для безопасности Израиля.

"Я поддерживаю частые и прямые контакты с президентом Путиным... Наши дружественные отношения и взаимное уважение для меня очень важны. Это позволяет нам справляться с трудными вызовами в регионе. Эти отношения важны и для безопасности Израиля", - заявил Б.Нетаньяху, выступая на открытии зимней сессии Кнессета. Его слова приводит газета "Едиот Ахронот".

Издание подчеркивает, что Б.Нетаньяху заявил о поддержании "дружественных отношениях" с В.Путиным, несмотря на то, что РФ поставила системы С-300 для сирийской армии".

Кроме того, израильский премьер подчеркнул, что он "делает все необходимое для предотвращения ненужных войн".

В то же время Б.Нетаньяху указал, что "самым важным для нас является альянс с нашим самым большим другом - Соединенными Штатами".

"Администрация Трампа привержена поддержке Израиля не только в том, что касается безопасности, американский президент также вывел поддержку Соединенными Штатами Израиля в ООН на новый уровень", - сказал премьер-министр Б.Нетаньяху.

В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийским военным ЗРС С-300.

Заявление последовало после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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