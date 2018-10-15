Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что сохраняет частые и прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, и эти отношения важны для безопасности Израиля.
"Я поддерживаю частые и прямые контакты с президентом Путиным... Наши дружественные отношения и взаимное уважение для меня очень важны. Это позволяет нам справляться с трудными вызовами в регионе. Эти отношения важны и для безопасности Израиля", - заявил Б.Нетаньяху, выступая на открытии зимней сессии Кнессета. Его слова приводит газета "Едиот Ахронот".
Издание подчеркивает, что Б.Нетаньяху заявил о поддержании "дружественных отношениях" с В.Путиным, несмотря на то, что РФ поставила системы С-300 для сирийской армии".
Кроме того, израильский премьер подчеркнул, что он "делает все необходимое для предотвращения ненужных войн".
В то же время Б.Нетаньяху указал, что "самым важным для нас является альянс с нашим самым большим другом - Соединенными Штатами".
"Администрация Трампа привержена поддержке Израиля не только в том, что касается безопасности, американский президент также вывел поддержку Соединенными Штатами Израиля в ООН на новый уровень", - сказал премьер-министр Б.Нетаньяху.
В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийским военным ЗРС С-300.
Заявление последовало после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.
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