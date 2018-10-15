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Дальнее зарубежье 15.10.2018 21:51

Президент Южной Кореи указал на необходимость ослабления санкций ООН против КНДР при конкретных шагах по денуклеаризации - СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает необходимым ослабить санкции ООН в отношении КНДР в случае, если Северная Корея предпримет конкретные шаги по денуклеаризации, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

"Я считаю, что международное сообщество должно предоставить гарантии того, что Северная Корея сделала правильный выбор, прибегнув к денуклеаризации, и подтолкнуть КНДР к ускорению процесса", - сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Если конкретные меры, направленные на денуклеаризацию, будут приняты, то мы должны будем дальше посодействовать процессу денуклеаризации, ослабив санкции ООН", - отметил Мун Чжэ Ин.

При этом, южнокорейский президент попросил Э.Макрона как президента страны, которая является постоянным членом СБ ООН, поспособствовать этому.

Также Мун Чжэ Ин призвал Францию, постоянного члена Совбеза ООН, взять на себя ведущую роль в процессе полной денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам представителя президента Южной Кореи Юн Ен Чана, Мун Чжэ Ин заявил президенту Франции о желании лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться как от производства нового ядерного оружия, так и от уже имеющихся его запасов.

"Председатель Ким Чен Ын сказал, что он хочет не только приостановить ядерные и ракетные испытания и демонтировать предприятия по (ракетному и ядерному - ИФ) производству, но также уничтожить все ядерное оружие и ядерные материалы, которые у него есть, если ООН примет соответствующие меры", - цитирует южнокорейского президента Юн Ен Чан.

Э.Макрон, в свою очередь, подчеркнул необходимость сохранять международные санкции в отношении КНДР, чтобы достичь полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР. В то же время, Э.Макрон заявил, что Франция поддержит способы ускорения процесса денуклеаризации КНДР, если Северная Корея на самом деле будет продвигаться к избавлению от ядерного оружия.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ООН, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]