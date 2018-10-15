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Дальнее зарубежье 15.10.2018 21:09

Потери страховщиков от урагана "Майкл" могут достичь $10 млрд - AIR Worldwide

Потери страховых компаний от урагана "Майкл", который ударил по южному побережью США на прошлой неделе, могут составить от $6 млрд до $10 млрд, считают эксперты компании AIR Worldwide, занимающейся моделированием катастроф.

"Основной объем ущерба от ветра ограничивался северо-западом Флориды и южной частью Джорджии, хотя поваленные деревья и линии электропередачи наблюдались и севернее, в штатах Северная и Южная Каролина", - заявил Financial Times вице-президент и директор департамента метеорологических исследований AIR Worldwide Питер Сусунис.

Ураган "Майкл" достиг побережья США 10 октября и прошел по нескольким штатам на юго-востоке страны. Урагану была присвоена четвертая - предпоследняя - категория разрушительности. В эпицентре урагана скорость ветра достигала 250 км/ч.

"Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим суши в этой части страны, за все время наблюдений - с 1851 года.

К понедельнику было известно о 19 погибших в результате урагана "Майкл". Поиски пропавших без вести продолжаются.

В сентябре ураган "Флоренс" нанес штатам Северная и Южная Каролина страховой ущерб от $1,7 млрд до $4,6 млрд.

Оценки для обоих стихийных бедствий не учитывают разрушения в результате наводнений и подтопления.

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Тэги: США, УРАГАН, СТРАХОВЩИКИ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]