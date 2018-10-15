Госсекретарь США отправился в Саудовскую Аравию в связи с исчезновением журналиста в Стамбуле

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Саудовскую Аравию, где ему предстоит встреча с королем Салманом Аль Саудом, сообщает в понедельник издание "Хилл".
Оно отмечает, что визит пройдет вслед за исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.
Ранее о том, что М.Помпео отправляется в Саудовскую Аравию, сообщил президент США Дональд Трамп. Также Д.Трамп заявил, что он говорил с саудовским королем. По словам Д.Трампа, Салман Аль Сауд отрицает, что ему что-либо известно о пропавшем журналисте.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист, критически высказывавшийся против действующей власти в Эр-Рияде, пропал уже после того, как покинул здание консульства. Турция проводит расследование инцидента.
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