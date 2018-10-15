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ТЭК 15.10.2018 21:42

Новак обсудил с министром нефти Ирана дальнейшую стабилизацию мирового нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак провел встречу с министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Зангане, сообщает российское ведомство.

Министры обсудили двустороннее взаимодействие России и Ирана в отраслях ТЭК, ситуацию на мировом рынке нефти и возможность дальнейшего регулирования добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

А.Новак отметил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению сотрудничества двух стран по всему спектру торгово-экономических отношений, в том числе в сфере энергетики.

"На повестке дня стоит вопрос удовлетворения растущих потребностей в энергоресурсах по всему миру и недопущения перегрева нефтяного рынка. Нарастив совместными усилиями добычу на 1 млн барр/сутки, мы надеемся стабилизировать рынок и показать себя ответственными игроками, заботящимися о создании стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе в интересах всех - производителей, потребителей и инвесторов", - добавил глава Минэнерго России.

Как сообщалось, Б.Зангане должен был приехать на Российскую энергетическую неделю, которая проходила в Москве 3-6 октября, но отменил свой визит по неизвестным причинам.

Поставки нефти из Ирана в ожидании санкций США, которые вступают в силу с 4 ноября, за август-сентябрь, по данным вторичных источников ОПЕК, рухнули на 350 тыс. б/с.

По словам президента Ирана Эсхака Джахангири, Иран смог найти новых покупателей своей нефти, несмотря на прекращения импорта некоторыми странами, опасающимися американских санкций.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]