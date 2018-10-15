Новак обсудил с министром нефти Ирана дальнейшую стабилизацию мирового нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак провел встречу с министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Зангане, сообщает российское ведомство.
Министры обсудили двустороннее взаимодействие России и Ирана в отраслях ТЭК, ситуацию на мировом рынке нефти и возможность дальнейшего регулирования добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
А.Новак отметил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению сотрудничества двух стран по всему спектру торгово-экономических отношений, в том числе в сфере энергетики.
"На повестке дня стоит вопрос удовлетворения растущих потребностей в энергоресурсах по всему миру и недопущения перегрева нефтяного рынка. Нарастив совместными усилиями добычу на 1 млн барр/сутки, мы надеемся стабилизировать рынок и показать себя ответственными игроками, заботящимися о создании стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе в интересах всех - производителей, потребителей и инвесторов", - добавил глава Минэнерго России.
Как сообщалось, Б.Зангане должен был приехать на Российскую энергетическую неделю, которая проходила в Москве 3-6 октября, но отменил свой визит по неизвестным причинам.
Поставки нефти из Ирана в ожидании санкций США, которые вступают в силу с 4 ноября, за август-сентябрь, по данным вторичных источников ОПЕК, рухнули на 350 тыс. б/с.
По словам президента Ирана Эсхака Джахангири, Иран смог найти новых покупателей своей нефти, несмотря на прекращения импорта некоторыми странами, опасающимися американских санкций.
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