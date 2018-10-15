Транзит электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию в январе-сентябре снизился втрое, до 13,4 млн кВт.ч

Производство электроэнергии в Грузии в январе-сентябре 2018 года выросло на 9,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 9 млрд 479,2 млн кВт.ч, сообщило АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).
Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны увеличилась на 11,2% - до 8 млрд 103,8 млн кВт.ч (85,5% всего объема собственной генерации), на теплоэлектростанциях - на 1,1%, до 1 млрд 311,5 млн кВт.ч (13,8%). Единственная в Грузии ветряная электростанция снизила производство электроэнергии - на 8,6%, до 63,9 млн кВт.ч (0,7%).
Импорт электроэнергии за девять месяцев текущего года сократился на 24% - до 832,4 млн кВт.ч. В том числе из Азербайджана было поставлено 587,9 млн кВт.ч (снижение на 14,6%), из России было получено 200,1 млн кВт.ч (сокращение на 31%), из Армении - 7,8 млн кВт.ч (снижение в 15 раз). В этом году республика импортировала также 36,5 млн кВт.ч электроэнергии из Турции (годом ранее импорт из этой страны не осуществлялся).
Экспорт электроэнергии из Грузии снизился на 14,1% - до 588,4 млн кВт.ч. Наибольший объем был поставлен в Турцию - 386,3 млн кВт.ч (рост на 36,2%). В РФ было экспортировано 96,9 млн кВт.ч (снижение в 2,7 раза), в Армению - 82,1 млн кВт.ч (снижение на 40,2%), в Азербайджан - 23,1 млн кВт. ч (рост в 14 раз).
Транзит электроэнергии через территорию Грузии осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, куда было транспортировано 13,4 млн кВт.ч (снижение в 2,9 раза).
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