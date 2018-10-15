Фестиваль "Осенние дары Азербайджана" пройдет с 17 по 21 октября на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских мероприятий "Московские сезоны" в понедельник.
"Для посетителей фестиваля будет организована продажа национальных продуктов: можно будет приобрести свежие овощи и сезонные фрукты - хурму, виноград, гранаты, а также сухофрукты, орехи, соки, варенье, молочные продукты, специи. На площадке также будет работать "Чайный дом", где москвичи и гости столицы смогут попробовать национальные сладости и насладиться настоящим восточным чаепитием. Гости фестиваля смогут отведать блюда традиционной азербайджанской кухни из лучших ресторанов Москвы: разные виды шашлыка с соусом наршараб; долму; кутабы и многое другое", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, на фестивале представят широкий выбор сувениров, национальных украшений, текстильных изделий и посуды.
В рамках мероприятия с 17 по 19 октября пройдут выступления Государственного инструментального ансамбля и группы профессиональных танцоров, 18 октября выступит группа Энвера Садыгова "Гайтаги", 20 и 21 октября состоятся концерты коллектива под руководством Шахрияра Иманова.
Помимо этого, в павильоне "Мастерская народных промыслов" пройдут мастер-классы по гравировке медной посуды, плетению корзин из камыша и ивового прута, ковроткачеству, росписи армуд (традиционных чайных стаканов) и изготовлению келагаи (азербайджанских национальных женских головных уборов).
Для детей на фестивале будет организован театр сказок, где им покажут традиционные спектакли и предложат поучаствовать в постановках.
Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджанской Республики в РФ совместно с правительством Москвы.
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