Шеф Пентагона заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о своей отставке

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о его возможном увольнении, он остается на стороне главы администрации.
"Я в его команде. Мы не обсуждали вопрос моей отставки", - сказал он, общаясь с журналистами во время визита во вьетнамский Хошимин.
"Как вы видите, мы продолжаем выполнять нашу работу", - привела слова Дж.Мэттиса американская газета "Хилл".
"Я прочел, что газеты об этом пишут... Мы, в министерстве обороны, продолжаем работать, это не проблема", - добавил глава Пентагона.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс допустил возможность отставки шефа Пентагона Дж.Мэттиса.
"У меня очень хорошие отношения с ним (Дж.Мэттисом - ИФ). Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель Демократической партии", - сказал президент.
"Но генерал Мэттис - отличный парень. Мы очень хорошо ладим. Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - пояснил он.
При этом Д.Трамп сказал, что Дж.Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке. Президент указал на тот факт, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, отмечает Си-Би-Эс, Д.Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".
Американские СМИ напомнили, что Дж.Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем он намерен оставить пост главы Минобороны США.
Ранее в октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Праге вопросы военного сотрудничества с Чехией
Официальный Баку ожидает прояснения позиции Еревана по Карабаху после парламентских выборов в Армении – глава МИД Азербайджана
Патроне стал новым управляющим директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу
Поставки нефти из США в Китай сократились десятикратно из-за торговой войны
Инвестиции в промышленность Азербайджана в январе-сентябре сократились на 27%
ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей - оргкомитет
Азербайджанские пограничники задержали граждан Ирана при попытке незаконного пересечения госграницы с партией наркотиков
Фестиваль "Осенние дары Азербайджана" пройдет напротив московской мэрии с 17 по 21 октября
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»