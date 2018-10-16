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СНГ 16.10.2018 12:44

Глава погранслужбы Киргизии назвал Афганистан главной угрозой границам СНГ

Основная угроза государственным границам стран СНГ исходит из Афганистана, заявил во вторник журналистам председатель киргизской Государственной пограничной службы (ГПС) Уларбек Шаршеев.

"В основном угроза исходит из Афганистана. Угроза границам СНГ, в том числе Киргизии, связана с большим количеством незаконных вооруженных формирований на территории Афганистана", - сказал глава ГПС Киргизии.

У.Шаршеев отметил, что с начала 2018 года обстановка на государственной границе Киргизии оставалась относительно стабильной, но были и элементы напряженности

"Все совместные учения и операции в рамках СНГ и ШОС проводятся для того, чтобы создать пояс безопасности на границах наших государств", - заявил глава ГПС Киргизии.

Он отметил, что эти действия вызваны "активизацией международно-террористических и религиозно-экстремистских организаций как в Центральноазиатском регионе, так и в мире в целом, а также учитывая обострение военно-политической обстановки в Афганистане".

По словам У.Шаршеева, с января по сентябрь 2018 года пограничники Киргизии задержали 149 нарушителей государственной границы, 257 нарушителей режима государственной границы и 28 нарушителей пограничного режима.

"Пограничники выявили 4 тыс. 501 гражданина с неисправными документами, 1 тыс. 619 человек были депортированы", - сообщил он.

По его словам, за отчетный период в ходе разведывательно-поисковых мероприятий были обнаружены и изъяты 17 единиц огнестрельного оружия, 178 единицы боеприпасов и четыре единицы комплектующих к оружию.

"Было обнаружено и изъято свыше 1 тонны наркотических средств: конопли, гашиша, марихуаны. Задержано контрабандного груза на общую сумму более 27 млн. сомов ($390 тыс.). Были выявлены 4 тыс. 562 факта незаконного провоза грузов через госграницу", - сказал У.Шаршеев.

Он также сообщил, что за девять месяцев текущего года на границах Киргизии произошло 10 пограничных инцидентов, семь из них на киргизско-таджикском участке и три на киргизско-узбекском участке госграницы. "Основными причинами споров является земли, вода и пастбища", - сказал У.Шаршеев.

Председатель ГПС Киргизии добавил, что в 2018 году модернизирован пункт пропуска "Чалдыбар-автодорожный" на границе с Казахстаном - ИФ, построены и открыты четыре комплекса пограничных застав на юге Киргизии.

"Четыре современных комплекса пограничных застав были построены в рамках соглашения от 2015 года между правительствами Киргизии и России по техническому оснащению и инженерному оборудованию киргизского участка границы ЕАЭС", - сказал У.Шаршеев.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦЫ, УГРОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]