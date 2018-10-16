В результате падения ракеты-носителя "Союз" 11 октября на землю пролилось 22 тонны топлива, сообщил во вторник заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут", - сказал М. Нургужин журналистам во вторник.

На минувшей неделе в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что не видят необходимости объявлять космодром "Байконур" зоной экологического бедствия.

"Отсутствуют основания говорить о необходимости объявления космодрома "Байконур" зоной экологического бедствия", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в четверг.

11 октября с космодрома "Байконур" отправилась на МКС очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10", но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказгана.

В Миноборонаэропроме Казахстана напомнили, что за период аренды Россией космодрома "Байконур" осуществлено более 500 пусков ракет-носителей, семь из которых оказались аварийными.

"В связи с расположением космодрома в малонаселенной местности, аварии при пусках ракет не оказали прямого влияния на здоровье населения", - отметили в ведомстве.

В частности, в Миноборонаэропроме напомнили, что после аварийного пуска "Протона" 2 июля 2013 года в населенных пунктах Торетам, Акай и в городе Байконыр тринадцать недель подряд проводился отбор проб почвы, атмосферного воздуха, воды и растений.

"На месте аварии была проведена многократная детоксикация почвы. В последующие годы проведена рекультивация почвенного покрова с высевом семян саксаула. По результатам работ 2018 года на рекультивированной территории гептил в почве не обнаружен", - подчеркнули в ведомстве.

"Многолетними мониторинговыми исследованиями не обнаружено гептильного загрязнения в пробах воды, почвы, растений, мясомолочных продуктов в населенных пунктах, прилегающих к районам аварийных падений ракет-носителей", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что проводится целенаправленная политика по сокращению использования на космодроме ракет-носителей, работающих на экологически опасном ракетном топливе.

Ракета "Протон-М" с тремя аппаратами "Глонасс-М", стартовавшая с Байконура 2 июля 2013 года, почти сразу после отрыва от стартового стола резко отклонилась от траектории полета, начала распадаться в воздухе, упала неподалеку от места старта и взорвалась. На борту ракеты-носителя находилось порядка 600 тонн гептила, амила и керосина.