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СНГ 16.10.2018 13:16

Минобороны РФ купит 80 спутниковых американских телефонов Iridium

Минобороны РФ разместило на портале госзакупок извещение о покупке в 2019 году нескольких десятков аппаратов спутниковой связи американского производства.

Закупка будет производиться на закрытом аукционе, российские военные хотят в 2019 году получить 80 телефонов спутниковой связи Iridium по цене 41 тысяча 800 рублей за каждый аппарат. Таким образом, общая цена контракта составит 3 млн 334 тысячи рублей.

Система Iridium была создана в США и позиционируется как единственная система гражданской спутниковой связи, полностью покрывающая всю планету.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]