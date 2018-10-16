Минобороны РФ купит 80 спутниковых американских телефонов Iridium

Минобороны РФ разместило на портале госзакупок извещение о покупке в 2019 году нескольких десятков аппаратов спутниковой связи американского производства.
Закупка будет производиться на закрытом аукционе, российские военные хотят в 2019 году получить 80 телефонов спутниковой связи Iridium по цене 41 тысяча 800 рублей за каждый аппарат. Таким образом, общая цена контракта составит 3 млн 334 тысячи рублей.
Система Iridium была создана в США и позиционируется как единственная система гражданской спутниковой связи, полностью покрывающая всю планету.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»