Премьер Австралии рассматривает возможность переноса посольства в Иерусалим

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийское посольство в Израиле может быть в будущем переведено из Тель-Авива в Иерусалим, передают во вторник австралийские СМИ.

По словам С.Моррисона, такую идею ему предложил бывший посол Австралии в Израиле Дейв Шарм.

С.Моррисон отметил, что Австралия останется приверженной принципу двух государств, в соответствии с которым Израиль и Палестина должны сосуществовать в пределах безопасных и официально признанных границ.

Австралийские СМИ сообщают, что С.Моррисон может объявить о своем решении относительно переноса посольства уже во вторник.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, которое тот выполнил в мае этого года. После этого об аналогичных шагах объявили еще несколько стран. Однако это решение Д.Трампа привело к массовым протестам палестинцев.