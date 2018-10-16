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Дальнее зарубежье 16.10.2018 13:03

Премьер Австралии рассматривает возможность переноса посольства в Иерусалим

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийское посольство в Израиле может быть в будущем переведено из Тель-Авива в Иерусалим, передают во вторник австралийские СМИ.

По словам С.Моррисона, такую идею ему предложил бывший посол Австралии в Израиле Дейв Шарм.

С.Моррисон отметил, что Австралия останется приверженной принципу двух государств, в соответствии с которым Израиль и Палестина должны сосуществовать в пределах безопасных и официально признанных границ.

Австралийские СМИ сообщают, что С.Моррисон может объявить о своем решении относительно переноса посольства уже во вторник.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, которое тот выполнил в мае этого года. После этого об аналогичных шагах объявили еще несколько стран. Однако это решение Д.Трампа привело к массовым протестам палестинцев.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]