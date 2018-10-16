Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Праге вопросы военного сотрудничества с Чехией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершит 17-20 октября рабочий визит в Чехию, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В рамках визита предусматриваются встречи с министром обороны Чехии Карлой Шлехтовой и руководителями других государственных структур, а также ознакомление с продукцией, производимой предприятиями оборонной промышленности этой страны»,- отмечает оборонное ведомство.

Стороны также обсудят перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.

Визит состоится по приглашению министра обороны Чехии.

Ф.Исазаде