Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Праге вопросы военного сотрудничества с Чехией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершит 17-20 октября рабочий визит в Чехию, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«В рамках визита предусматриваются встречи с министром обороны Чехии Карлой Шлехтовой и руководителями других государственных структур, а также ознакомление с продукцией, производимой предприятиями оборонной промышленности этой страны»,- отмечает оборонное ведомство.
Стороны также обсудят перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.
Визит состоится по приглашению министра обороны Чехии.
Ф.Исазаде
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