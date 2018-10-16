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Оборона 16.10.2018 11:58

Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Праге вопросы военного сотрудничества с Чехией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершит 17-20 октября рабочий визит в Чехию, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В рамках визита предусматриваются встречи с министром обороны Чехии Карлой Шлехтовой и руководителями других государственных структур, а также ознакомление с продукцией, производимой предприятиями оборонной промышленности этой страны»,- отмечает оборонное ведомство.

Стороны также обсудят перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.

Визит состоится по приглашению министра обороны Чехии.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, ЧЕХИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]