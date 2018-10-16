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Финансы 16.10.2018 12:12

Рост активов азербайджанского PASHA Bank может в 2018г составить до 19%

Активы азербайджанского «PASHA Bank» по итогам 2018 году могут увеличиться до 4,6-4,7 млрд манатов, сообщил член правления банка, главный финансовый администратор Бахруз Нагиев.

«За I-ое полугодие 2018 года активы Pasha Bank составили 4 млрд 469,931 млн манатов. По итогам 2018 года суммарные активы банка составят 4,6-4,7 млрд манатов», - сказал Б.Нагиев, на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщалось, по итогам 2017 года активы PASHA Bank составили 3 млрд 958,4 млн манатов. Таким образом, по итогам 2018 года рост активов банка составит 16-18,7%.

Б.Нагиев также сообщил, что по итогам 2018 года кредитный портфель банка составит 1,3 млрд манатов. «Мы уже довели объем кредитного портфеля Pasha Bank до 1,2 млрд манатов. Думаю, что до конца 2018 года сможем добиться роста этого показателя до 1,3 млрд манатов», - заявил он.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]