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Дальнее зарубежье 16.10.2018 12:13

На границе Ирана и Пакистана похищены 14 иранских пограничников - СМИ

Боевики террористической группировки во вторник утром похитили 14 иранских пограничников на юго-востоке Ирана на иранско-пакистанской границе, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, инцидент произошел между 4:00 и 5:00 по местному времени на пограничном пункте Мирджаве в 58 км к юго-востоку от города Захедан, административного центра иранской провинции Систан и Белуджистан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПАКИСТАН, ПОГРАНИЧНИКИ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]