На границе Ирана и Пакистана похищены 14 иранских пограничников - СМИ

Боевики террористической группировки во вторник утром похитили 14 иранских пограничников на юго-востоке Ирана на иранско-пакистанской границе, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, инцидент произошел между 4:00 и 5:00 по местному времени на пограничном пункте Мирджаве в 58 км к юго-востоку от города Захедан, административного центра иранской провинции Систан и Белуджистан.