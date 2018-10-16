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16.10.2018 12:31

Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт

Банк ВТБ (Азербайджан) внедряет технологию бесконтактных платежей для держателей пластиковых карт. Для проведения безналичной оплаты достаточно поднести карту к терминалу, поддерживающему технологию. Данный функционал карт ВТБ (Азербайджан) позволяет быстро осуществить транзакцию, при этом при операциях в размере до 20 манатов вводить ПИН-код не требуется.

Технология бесконтактных платежей внедрена для обеспечения удобства для клиентов. Держатель карты проводит операцию самостоятельно в одно касание, не передавая карту кассиру, что также обеспечивает безопасность платежа.

Карты банка ВТБ (Азербайджан) можно заказать на сайте vtb.az или воспользоваться функцией онлайн-заявки посредством WhatsAppпо номеру +99455 2140986.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]