Премьер Италии сообщил, что посетит Москву 24 октября

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах совершить поездку в Москву 24 октября, передает во вторник агентство "Блумберг".

"24 октября я прибуду в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - сказал премьер, выступая в парламенте.

При этом Дж.Конте заявил о необходимости укреплять отношения между ЕС и Россией путем диалога.