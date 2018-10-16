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Дальнее зарубежье 16.10.2018 14:03

Премьер Италии сообщил, что посетит Москву 24 октября

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах совершить поездку в Москву 24 октября, передает во вторник агентство "Блумберг".

"24 октября я прибуду в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - сказал премьер, выступая в парламенте.

При этом Дж.Конте заявил о необходимости укреплять отношения между ЕС и Россией путем диалога.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]