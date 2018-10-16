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Дальнее зарубежье 16.10.2018 14:15

Американский суд отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс против Трампа

Федеральный судья США не принял к рассмотрению иск о клевете, поданный порноактрисой Сторми Дэниелс против американского президента Дональда Трампа, сообщает во вторник американский телеканал Эй-Би-Си.

Телеканал отмечает, что в марте С.Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Д.Трампом в 2006 году.

В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт ее связи с Д.Трампом за $15 тыс., но подверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес ее дочери.

Впоследствии С.Дэниелс распространила портрет человека, который, вероятно, угрожал ей. В свою очередь, Д.Трамп опубликовал его у себя в Twitter с подписью "картинка, которую сделали годы спустя про несуществующего человека". В ответ на это С.Дэниелс подала иск о клевете.

Адвокат С.Дэниелс Майкл Авенатти намерен оспорить решение суда через апелляцию.

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Тэги: США, СУД, ТРАМП, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]