Американский суд отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс против Трампа

Федеральный судья США не принял к рассмотрению иск о клевете, поданный порноактрисой Сторми Дэниелс против американского президента Дональда Трампа, сообщает во вторник американский телеканал Эй-Би-Си.
Телеканал отмечает, что в марте С.Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Д.Трампом в 2006 году.
В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт ее связи с Д.Трампом за $15 тыс., но подверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес ее дочери.
Впоследствии С.Дэниелс распространила портрет человека, который, вероятно, угрожал ей. В свою очередь, Д.Трамп опубликовал его у себя в Twitter с подписью "картинка, которую сделали годы спустя про несуществующего человека". В ответ на это С.Дэниелс подала иск о клевете.
Адвокат С.Дэниелс Майкл Авенатти намерен оспорить решение суда через апелляцию.
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