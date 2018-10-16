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Дальнее зарубежье 16.10.2018 15:04

Тереза Мэй примет участие в обсуждении Brexit в Брюсселе 17 октября - источник

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй примет участие в обсуждении Brexit в Брюсселе 17 октября, сообщил журналистам во вторник источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ.

"Тереза Мэй приедет и проинформирует о текущем положении дел", - сказал представитель ведомства.

По его словам, Т.Мэй, таким образом, приняла приглашение участвовать в заседании в среду.

Ожидается, что 27 стран Евросоюза 17 октября на встрече в Брюсселе обсудят процесс подготовки к выходу Великобритании из состава ЕС.

Непосредственное заседание саммита начнется в четверг утром 18 октября. На повестке заседания три пункта - "миграция, внешняя безопасность и внешнеполитические отношения", сообщил представитель немецкого кабинета министров.

Также представители Австрии, которая в настоящий момент председательствует в Совете ЕС, расскажут о предварительных консультациях о бюджете ЕС на период 2021-2027 годов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]