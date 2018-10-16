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Спорт 16.10.2018 12:52

ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей - оргкомитет

Общий положительный экономический эффект Чемпионата мира по футболу для российской экономики превысил 950 млрд рублей, ежегодный прирост в ближайшие пять лет оценивается в 150-210 млрд рублей, говорится в итоговом исследовании оргкомитета "Россия-2018".

"Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 гг. оценивается в 952 млрд руб., что составляет около 1% годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату. Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу", - говорится в отчете, поступившем в "Интерфакс".

В оргкомитете отмечают, что увеличение ВВП в 2013-2018 гг. привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд руб. с созданием и поддержанием до 315 тысяч рабочих мест в год, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд рублей.

"За данный период также значительно выросла выручка малого и среднего предпринимательства - на 797 млрд руб. - в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей", - отмечается в исследовании.

По данным организаторов, для большинства регионов вклад подготовки и проведения ЧМ-2018 составил 2-6% валового регионального продукта (ВРП) в год, для Калининградской области и республики Мордовия - 20 и 17% годового ВРП соответственно.

Создание инфраструктуры в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу может обеспечить в ближайшие пять лет ежегодный дополнительный прирост ВВП в 150-210 млрд рублей, говорится в докладе.

"После проведения чемпионата влияние на ВВП будет обусловлено общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развитием территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018", - сообщается в исследовании.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, ЧМ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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