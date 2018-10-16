Советник украинского президента Демченко сменил Кучму в контактной группе по Донбассу

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", - сообщила И.Геращенко во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, кто представляет украинскую сторону на заседании ТКГ в Минске.

Она отметила, что президент Украины Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в ТКГ в связи с оставлением этого поста экс-президентом страны Леонидом Кучмой.

"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - добавила И.Геращенко.

Как сообщалось, второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Л.Кучма заявил о прекращении своей работы в Минске, о чем 2 октября 2018 года по итогам заседания ТКГ в Минске сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

П.Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. Соответствующий документ был обнародован 2 февраля 2015 года.

Л.Кучма назвал Руслан Демченко возможным преемником на посту нового представителя Украины в ТКГ, отметив, что тот "был со мной всегда" и является профессионалом в дипломатической работе.

В настоящее время Р.Демченко - советник президента Украины. Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

В 2010-2014 годах Р.Демченко был заместителем министра иностранных дел Украины, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах - консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории.

В конце 90-х был заместителем руководителя управления администрации президента Л.Кучмы, в 2006-2010 годах возглавлял офис третьего президента Виктора Ющенко.