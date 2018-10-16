Азербайджан в январе-сентябре 2018г увеличил производство продукции АПК на 4,3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составил 5 млрд 674 млн манатов, что на 4,3% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-сентябре объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 773,4 млн манатов, растениеводства – 2 млрд 900,6 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,7%, растениеводства – 5,8%.

В январе-сентябре в республике произведено 364,7 тыс. тонн мяса (рост на 3,3%), 1 млн 550,8 тыс. тонн молока (рост на 1,8%), 1 млрд 295,9 млн яиц (спад на 0,6%).

По данным Госкомстата, в Азербайджане на 1 октября 2018 года собрано 3 млн 49,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (рост на 13,6%), 852,8 тыс. тонн картофеля (спад на 1,1%), 1 млн 298 тыс. тонн овощей (рост на 6,3%), 588,2 тыс. тонн фруктов (рост на 6,3%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.

Б.Рустамбеков