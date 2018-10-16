Производство наркотиков в Грузии навредит имиджу страны - президент

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили категорически против исходящей от правительства идеи производства в стране конопли и экспорта марихуаны.
"Мне непонятны те политические дискуссии по вопросу производства в Грузии наркотических веществ, которые до сих пор продолжаются в обществе. Никакие наркотики для меня совершенно неприемлемы", - заявил Г. Маргвелашвили на брифинге во вторник.
При этом он напомнил, что никогда не скрывал и не раз говорил, что лоялен к потребителям наркотиков. "Я помиловал не одного потребителя наркотиков, поскольку считаю, что они не должны сидеть в тюрьме, как уголовники", - сказал президент.
"На этом фоне для меня совершенно неприемлемо производство в Грузии наркотических веществ, исходя из двух главных позиций. Первая - если мы станем страной-производителем наркотиков, то не сможем эффективно контролировать их распространение, и еще больше людей станут жертвой этой болезни", - заявил Г.Маргвелашвили.
Вторым фактором глава государства назвал внешнюю политику. "Грузия как страна, производящая наркотики - это не тот имидж, за что нас любят, за что ценят, за что поддерживают и защищают. Это очень сложный имидж, который может привести к трудным результатам", - подчеркнул президент.
"Грузия не может быть страной, производящей марихуану и другие наркотические вещества. Этот ярлык нельзя прикрепить к нашей родине", - добавил Маргвелашвили.
Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяет строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривает легальное культивирование конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.
20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны. Что касается культивирования конопли и экспорта марихуаны, то власти не собираются форсировать эту инициативу, считая, что она получила неправильную интерпретацию в обществе.
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