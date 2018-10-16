Президент Лукашенко ожидает от нового правительства выполнения пятилетней программы развития страны и считает ненужными эксперименты в его работе

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во вторник представил президенту страны Александру Лукашенко программу действий правительства на ближайшие два года.

В ходе доклада А.Лукашенко подчеркнул требование по выполнению пятилетней программы социально-экономического развития , которая была утверждена на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году.

"В противном случае, с чем мы придем к народу? В рамках этой программы - пожалуйста, любые мероприятия правительства. Я буду только приветствовать. Главное, чтобы был результат. Все мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего. Вряд ли найдутся вопросы для каких-то экспериментов", - сказал глава государства, которого цитирует госагентство "БелТА".

Также в ходе доклада президент высказался по поводу предложенного правительством механизма совершенствования управления госпредприятиями, в том числе создания на них наблюдательных советов. А.Лукашенко отметил, что "будет очень серьезный контроль и за деятельностью правительства по реализации этих предложений, и особенно за теми председателями, которые будут назначены на эти должности".

В соответствие с программой социально-экономического развития Белоруссии на 2015-2020 годы запланирован рост ВВП страны на 12-15%, реальных денежных доходов граждан - на 9,5-11,6%. Планируется, что инфляция в 2020 году не превысит 5%, к концу 2020 года ставки по кредитам снизятся до 9-11%.

С.Румас возглавляет правительство с 20 августа 2018 года в соответствии с указом президента. Палата представителей Национального собрания дала согласие на назначение С.Румаса премьер-министром страны 5 октября.