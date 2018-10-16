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Регион 16.10.2018 14:09

Турецко-саудовская группа криминалистов осмотрит резиденцию генконсула королевства в Стамбуле

В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле будет проведен обыск в рамках расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщил во вторник МИД Турции.

Осмотр резиденции Генконсула Саудовской Аравии проведут члены рабочей турецко-саудовской группы по расследованию инцидента, отмечает агентство "Анадолу".

Ранее во вторник эта группа завершила длившийся более девяти часов осмотр генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и покинула здание, сообщила газета "Хюрриет".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

Накануне телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на источники сообщил о том, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Официально эта информация не была подтверждена.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ГЕНКОНСУЛ, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]