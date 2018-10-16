Турецко-саудовская группа криминалистов осмотрит резиденцию генконсула королевства в Стамбуле

В резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле будет проведен обыск в рамках расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщил во вторник МИД Турции.
Осмотр резиденции Генконсула Саудовской Аравии проведут члены рабочей турецко-саудовской группы по расследованию инцидента, отмечает агентство "Анадолу".
Ранее во вторник эта группа завершила длившийся более девяти часов осмотр генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и покинула здание, сообщила газета "Хюрриет".
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.
В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.
Накануне телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на источники сообщил о том, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Официально эта информация не была подтверждена.
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