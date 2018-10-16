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Дальнее зарубежье 16.10.2018 16:11

Южная Корея и КНДР при участии ООН обсудили вопрос демилитаризации пограничной зоны

Представители Южной Кореи и КНДР во вторник при участии возглавляемого США командования ООН провели встречу для обсуждения вопроса о демилитаризации границы между двумя государствами на Корейском полуострове, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Участники встречи говорили о ходе разминирования Объединенной зоны безопасности в районе населенного пункта Пханмунчжом, а также наметили дальнейшие планы по демилитаризации.

Между Южной Кореей и КНДР уже существует демилитаризованная зона, созданная по окончании военных действий в Корейской войне 1950-1953 гг. Однако в районе пункта Пханмунчжом пограничников двух стран разделяют всего несколько метров нейтральной территории.

На последнем саммите лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились создать буферные зоны вдоль морских и сухопутных границ и обеспечить бесполетную зону над границей. Также стороны договорились убрать 11 пунктов пограничного контроля к декабрю.

Ранее в октябре военнослужащие армий Южной Кореи и КНДР начали процесс разминирования в районе переговорного пункта в Пханмунчжоме. После того, как зона будет разминирована, власти двух стран намерены убрать пограничников и оборонные посты в этом районе.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ГРАНИЦА, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]