Южная Корея и КНДР при участии ООН обсудили вопрос демилитаризации пограничной зоны

Представители Южной Кореи и КНДР во вторник при участии возглавляемого США командования ООН провели встречу для обсуждения вопроса о демилитаризации границы между двумя государствами на Корейском полуострове, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Участники встречи говорили о ходе разминирования Объединенной зоны безопасности в районе населенного пункта Пханмунчжом, а также наметили дальнейшие планы по демилитаризации.

Между Южной Кореей и КНДР уже существует демилитаризованная зона, созданная по окончании военных действий в Корейской войне 1950-1953 гг. Однако в районе пункта Пханмунчжом пограничников двух стран разделяют всего несколько метров нейтральной территории.

На последнем саммите лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились создать буферные зоны вдоль морских и сухопутных границ и обеспечить бесполетную зону над границей. Также стороны договорились убрать 11 пунктов пограничного контроля к декабрю.

Ранее в октябре военнослужащие армий Южной Кореи и КНДР начали процесс разминирования в районе переговорного пункта в Пханмунчжоме. После того, как зона будет разминирована, власти двух стран намерены убрать пограничников и оборонные посты в этом районе.