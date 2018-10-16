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Дальнее зарубежье 16.10.2018 14:14

В ООН призвали снять неприкосновенность с саудовских должностных лиц, причастных к исчезновению Хашкаджи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник заявила, что необходимо отменить дипломатический иммунитет тех должностных лиц Саудовской Аравии, кто может иметь отношение к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле.

"В связи с серьезностью ситуации с исчезновением Хашкаджи я полагаю, что нужно немедленно снять (дипломатическую - ИФ) неприкосновенность, предусмотренную такими договорами как Венская конвенция о консульских сношениях от 1963 года, с объектов и официальных лиц, связанных (с инцидентом - ИФ)", - приводят ее слова западные СМИ.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Отмечается, что он неоднократно критически высказывался против политики властей королевства.

Ранее западные СМИ сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео во вторник прибыл в Эр-Рияд для встречи с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и обсуждения ситуации с исчезновением Дж.Хашкаджи.

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Тэги: ООН, САУДАРАВИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]