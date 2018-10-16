В ООН призвали снять неприкосновенность с саудовских должностных лиц, причастных к исчезновению Хашкаджи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник заявила, что необходимо отменить дипломатический иммунитет тех должностных лиц Саудовской Аравии, кто может иметь отношение к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле.

"В связи с серьезностью ситуации с исчезновением Хашкаджи я полагаю, что нужно немедленно снять (дипломатическую - ИФ) неприкосновенность, предусмотренную такими договорами как Венская конвенция о консульских сношениях от 1963 года, с объектов и официальных лиц, связанных (с инцидентом - ИФ)", - приводят ее слова западные СМИ.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Отмечается, что он неоднократно критически высказывался против политики властей королевства.

Ранее западные СМИ сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео во вторник прибыл в Эр-Рияд для встречи с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и обсуждения ситуации с исчезновением Дж.Хашкаджи.