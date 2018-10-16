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Спорт 16.10.2018 15:25

BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года

Во вторник, 16 октября, начинается продажа билетов на бакинский этап королевских гонок серии «Формула-1» , который состоится в апреле 2019 года, заявил коммерческий директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим.

«Сегодня начинается продажа билетов на «Гран-при Азербайджана» королевских гонок серии «Формула-1», который пройдет в Баку конце апреля 2019 года», - отметил Б.Озердим во вторник на пресс-конференции.

По его словам, до конца 2018 года билеты будут продаваться со скидкой.

Продажа билетов будет вестись через 13 пунктов.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]