BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года

Во вторник, 16 октября, начинается продажа билетов на бакинский этап королевских гонок серии «Формула-1» , который состоится в апреле 2019 года, заявил коммерческий директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим.

«Сегодня начинается продажа билетов на «Гран-при Азербайджана» королевских гонок серии «Формула-1», который пройдет в Баку конце апреля 2019 года», - отметил Б.Озердим во вторник на пресс-конференции.

По его словам, до конца 2018 года билеты будут продаваться со скидкой.

Продажа билетов будет вестись через 13 пунктов.

Р.Бабаев