BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года

Во вторник, 16 октября, начинается продажа билетов на бакинский этап королевских гонок серии «Формула-1» , который состоится в апреле 2019 года, заявил коммерческий директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим.
«Сегодня начинается продажа билетов на «Гран-при Азербайджана» королевских гонок серии «Формула-1», который пройдет в Баку конце апреля 2019 года», - отметил Б.Озердим во вторник на пресс-конференции.
По его словам, до конца 2018 года билеты будут продаваться со скидкой.
Продажа билетов будет вестись через 13 пунктов.
Р.Бабаев
Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО
ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана
Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване
Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак
PASHA Bank планирует к концу 2018г удвоить число держателей пластиковых карт
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Российское руководство пригласило Асада посетить РФ, в частности, Крым - Лавров
ЕС настроен вести переговоры по Brexit к соглашению с Великобританией, несмотря на сложности - источник
Медведев не верит в возможность перехода на беспилотный автотранспорт в ближайшие 30 лет, советует водителям не выбрасывать права
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»