Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $80,2 за баррель

Нефть эталонных марок начала дешеветь в ходе торгов во вторник в ожидании данных о запасах топлива в США.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подешевели на $0,62 (0,77%) - до $80,16 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (0,84%) - до $71,18 за баррель.
Министерство энергетики США обнародует отчет о запасах топлива в среду в 18:30 . Аналитики полагают, что отчет укажет на увеличение товарных запасов нефти в Штатах на 1,25 млн баррелей - если прогноз сбудется, рост запасов станет самым длительным с марта 2017 года.
Также инвесторы следят за ситуацией вокруг исчезновения журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, критика правительства Саудовской Аравии, который, по данным СМИ, пропал в саудовском консульстве в Стамбуле. Есть подозрения, что там он был убит.
В ночь с понедельника на вторник некоторые СМИ написали со ссылкой на источники, что власти Саудовской Аравии могут признать гибель журналиста по вине спецагентов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять жесткие меры в отношении Эр-Рияда, тогда как власти Саудовской Аравии в ответ заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств.
"Добыча сланцевой нефти в США не прекращает расти, - говорит аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. - Вместе с тем ситуация вокруг журналиста держит рынок в подвешенном состоянии".
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