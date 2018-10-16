Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $80,2 за баррель

Нефть эталонных марок начала дешеветь в ходе торгов во вторник в ожидании данных о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подешевели на $0,62 (0,77%) - до $80,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (0,84%) - до $71,18 за баррель.

Министерство энергетики США обнародует отчет о запасах топлива в среду в 18:30 . Аналитики полагают, что отчет укажет на увеличение товарных запасов нефти в Штатах на 1,25 млн баррелей - если прогноз сбудется, рост запасов станет самым длительным с марта 2017 года.

Также инвесторы следят за ситуацией вокруг исчезновения журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, критика правительства Саудовской Аравии, который, по данным СМИ, пропал в саудовском консульстве в Стамбуле. Есть подозрения, что там он был убит.

В ночь с понедельника на вторник некоторые СМИ написали со ссылкой на источники, что власти Саудовской Аравии могут признать гибель журналиста по вине спецагентов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять жесткие меры в отношении Эр-Рияда, тогда как власти Саудовской Аравии в ответ заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств.

"Добыча сланцевой нефти в США не прекращает расти, - говорит аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. - Вместе с тем ситуация вокруг журналиста держит рынок в подвешенном состоянии".