Казахстан делает ставку на прагматичное сотрудничество в условиях современных вызовов - глава МИД

Казахстан во внешней политике будет использовать дифференцированный, многоуровневый подход во взаимодействии со странами и международными организациями для противодействия современным вызовам и реализации международных инициатив главы государства Нурсултана Назарбаева, заявил во вторник глава казахстанского внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов.
"Высокая динамика и нестабильность современных международных процессов требует совершенствования внешнеполитического инструментария. Это относится к упадку систем глобальной безопасности и международного права, повышению уровня гибридных и террористических угроз, санкционному противостоянию и усилению протекционистских мер со стороны отдельных государств", - сказал министр на внутриведомственном совещании в Астане.
К.Абдрахманов отметил, что Казахстан продолжит многоуровневую работу с партнерами как на глобальных площадках (ООН, ВТО, ОПЕК и др.), так и в рамках региональных объединений (ЕАЭС, ШОС, ССТГ, ОИС, АСЕАН), а также будет использовать потенциал двусторонних межправительственных комиссий с различными странами.
Ключевым вектором работы внешнеполитического ведомства остается системная реализация международных инициатив главы государства. В этих целях будет подготовлен каталог всех международных инициатив президента, которыми казахстанские дипломаты должны руководствоваться в своей работе, отметил глава МИД Казахстана.
"МИД усилит свою координирующую деятельность по исполнению международных соглашений, а также будет способствовать поиску прагматичных решений по различным проблемным вопросам во взаимоотношениях с зарубежными деловыми партнерами", - отметил министр.
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