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ТЭК 16.10.2018 15:44

SOCAR в январе-сентябре увеличила добычу нефти на 0,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2018 года добыла 5,6 млн тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 5,57 млн тонн нефти. Таким образом, за 9 месяцев 2018 года компания увеличила добычу нефти на 0,5%.

«В целом, по Азербайджану в январе-сентябре 2018 добыча нефти составила 29 млн 46,822 тыс. тонн нефти, что на 0,8% выше показателя за 9 месяцев прошлого года», - сообщили в компании.

По данным SOCAR, в III-ем квартале 2018 года Госнефтекомпания добыла 1 млн 902,252 тыс. тонн нефти, что на 1,5% выше показателя июля-сентября 2017 года.

В 2017 году компания добыла 7 млн 427,1 тыс. тонн нефти, что составило 19,2% нефти, добытой в Азербайджане в 2017 году.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]