SOCAR в январе-сентябре увеличила добычу нефти на 0,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2018 года добыла 5,6 млн тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 5,57 млн тонн нефти. Таким образом, за 9 месяцев 2018 года компания увеличила добычу нефти на 0,5%.
«В целом, по Азербайджану в январе-сентябре 2018 добыча нефти составила 29 млн 46,822 тыс. тонн нефти, что на 0,8% выше показателя за 9 месяцев прошлого года», - сообщили в компании.
По данным SOCAR, в III-ем квартале 2018 года Госнефтекомпания добыла 1 млн 902,252 тыс. тонн нефти, что на 1,5% выше показателя июля-сентября 2017 года.
В 2017 году компания добыла 7 млн 427,1 тыс. тонн нефти, что составило 19,2% нефти, добытой в Азербайджане в 2017 году.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»