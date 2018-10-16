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Дальнее зарубежье 16.10.2018 17:05

Премьер Конте считает европейские санкции против России невыгодными для Италии

Глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции ЕС против России действуют не только против Москвы, но и наносят вред итальянским предприятиям, сообщают во вторник итальянские СМИ.

"Сами по себе санкции (ЕС против России - ИФ) не приносят ничего положительного, а наносят вред как нашим компаниям, так и российскому обществу", - сказал Дж.Конте, выступая в итальянском парламенте.

"В связи с этим мы считаем необходимым уделить внимание этому аспекту, в том числе относительно программ поддержки малых и средних предприятий. Я считаю, что мы должны продолжать размышлять в этом направлении и при этом разделять позицию ЕС по отношениям с Москвой", - подчеркнул итальянский премьер.

По словам Дж.Конте, на грядущем саммите стран ЕС, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе, вероятно, представится возможность обсудить этот вопрос.

"На повестке саммита - обсуждение отношений между ЕС и Россией, и это станет новой возможностью применить так называемый двойной подход. С одной стороны, мы будем жесткими по отношению к Москве, но с другой - будем выстраивать с ней диалог, поскольку Москва является незаменимым участником для решения основных международных проблем", - считает премьер-министр Италии.

Ранее во вторник стало известно, что Дж.Конте намерен совершить поездку в Москву 24 октября и провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]