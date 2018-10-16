Премьер Конте считает европейские санкции против России невыгодными для Италии

Глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции ЕС против России действуют не только против Москвы, но и наносят вред итальянским предприятиям, сообщают во вторник итальянские СМИ.
"Сами по себе санкции (ЕС против России - ИФ) не приносят ничего положительного, а наносят вред как нашим компаниям, так и российскому обществу", - сказал Дж.Конте, выступая в итальянском парламенте.
"В связи с этим мы считаем необходимым уделить внимание этому аспекту, в том числе относительно программ поддержки малых и средних предприятий. Я считаю, что мы должны продолжать размышлять в этом направлении и при этом разделять позицию ЕС по отношениям с Москвой", - подчеркнул итальянский премьер.
По словам Дж.Конте, на грядущем саммите стран ЕС, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе, вероятно, представится возможность обсудить этот вопрос.
"На повестке саммита - обсуждение отношений между ЕС и Россией, и это станет новой возможностью применить так называемый двойной подход. С одной стороны, мы будем жесткими по отношению к Москве, но с другой - будем выстраивать с ней диалог, поскольку Москва является незаменимым участником для решения основных международных проблем", - считает премьер-министр Италии.
Ранее во вторник стало известно, что Дж.Конте намерен совершить поездку в Москву 24 октября и провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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