SOCAR увеличила за 9 месяцев добычу газа на 9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2018 года добыла 4,87 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 4,46 млрд кубометров газа. Таким образом, в январе-сентябре 2018 года SOCAR увеличила добычу газа на 9,2%.

«В III-ем квартале текущего года SOCAR добыла 1 млрд 668,082 млн кубометров газа, что на 11% выше показателя июля-сентября 2017 года», - отметили в компании.

В 2017 году SOCAR добыла 6 млрд 89 млн кубометров газа, что составило 21,3% от общего объема газодобычи в Азербайджане.

Н.Аббасова





