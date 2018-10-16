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ТЭК 16.10.2018 16:08

SOCAR увеличила за 9 месяцев добычу газа на 9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре 2018 года добыла 4,87 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 4,46 млрд кубометров газа. Таким образом, в январе-сентябре 2018 года SOCAR увеличила добычу газа на 9,2%.

«В III-ем квартале текущего года SOCAR добыла 1 млрд 668,082 млн кубометров газа, что на 11% выше показателя июля-сентября 2017 года», - отметили в компании.

В 2017 году SOCAR добыла 6 млрд 89 млн кубометров газа, что составило 21,3% от общего объема газодобычи в Азербайджане.

Н.Аббасова



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Тэги: SOCAR, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected].az