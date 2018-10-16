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Карабахский конфликт 16.10.2018 16:13

Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване

Посол США в Ереване Ричард Миллс заявил, что Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Когда я впервые приехал сюда, то был удивлен, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса. Я удивлен, что в Армении нет обсуждений о возможных компромиссах", - сказал американский дипломат в интервью армянскому интернет-порталу EVNReport.

"Восприятие моего правительства таково, что эти территории были взяты в дальнейшем для использования в формуле "территории в обмен на мир"", - заявил посол США в Армении.

По его словам, обострение ситуации в Карабахе в апреле 2016 года "еще более обострило восприятие армян".

"Однако реальность в том, что любое урегулирование потребует возвращения определенной части оккупированных территорий", - отметил Р.Миллс, завершающий свою дипмиссию в Армении.

Восстановление территориальной целостности Азербайджана является главным требованием Баку в урегулировании карабахского конфликта.

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Тэги: США, КАРАБАХ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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