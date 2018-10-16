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Регион 16.10.2018 17:32

Иранские беспилотники в Сирии нанесли 700 ударов по террористам - бригадный генерал КСИР

Командующий военно-космическими силами иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что за время кампании в Сирии беспилотники КСИР нанесли 700 ударов по позициям группировки ИГ .

"Наши боевые беспилотники провели против ИГ 700 боевых операций с использованием "умных бомб", - заявил он иранским СМИ.

Он отметил, что целями беспиотников стали танки, транспорт для перевозки личного состава, артиллерия и автомобили, управляемые смертниками.

Кроме этого, А.А.Хаджизаде заявил, что Иран обладает ракетами с системой точного наведения и дальностью полета от 200 до 2 тыс. км, а также баллистическими ракетами класса "земля-корабль" с дальностью боя до 700 км.

Иранское телевидение также сообщало, что последний раз Иран использовал беспилотники 1 октября: тогда, в ответ на теракт на военном парада в Ахвазе, против сил ИГ в Сирии, восточнее реки Евфрат, применяли семь беспилотников. Кроме этого, по позициям ИГ были выпущены шесть баллистических ракет.

Позднее начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявлял, что это первый случай, когда иранские беспилотники пролетели над территорией сразу нескольких стран, а затем атаковали цели.

22 сентября боевики открыли огонь по участникам военного парада в Ахвазе. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]