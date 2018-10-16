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Дальнее зарубежье 16.10.2018 16:58

Помпео поблагодарил саудовского короля за содействие Эр-Рияда расследованию исчезновения журналиста

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник поблагодарил короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда за приверженность Эр-Рияда прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает государственный департамент.

"Госсекретарь поблагодарил короля Саудовской Аравии за его приверженность поддержке тщательного прозрачного и своевременного расследования исчезновения Джамаля Хашкаджи", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество двух стран и вопросы регионального характера, подчеркивают в госдепе.

Кроме того, М.Помпео встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

"Мы сильные и давние союзники. Мы встречали вызовы вместе в прошлом, в настоящем и в будущем", - приводит агентство слова наследного принца.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]