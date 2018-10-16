Помпео поблагодарил саудовского короля за содействие Эр-Рияда расследованию исчезновения журналиста

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник поблагодарил короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда за приверженность Эр-Рияда прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает государственный департамент.
"Госсекретарь поблагодарил короля Саудовской Аравии за его приверженность поддержке тщательного прозрачного и своевременного расследования исчезновения Джамаля Хашкаджи", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили сотрудничество двух стран и вопросы регионального характера, подчеркивают в госдепе.
Кроме того, М.Помпео встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает "Ассошиэйтед пресс".
"Мы сильные и давние союзники. Мы встречали вызовы вместе в прошлом, в настоящем и в будущем", - приводит агентство слова наследного принца.
Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.
В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.
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