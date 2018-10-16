Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9673 RUR   0.0259 GBR   2.2346 TRY   0.2937

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.78 Brent   80.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 14° 19° 18 Окт 13° 21° 19 Окт 16° 21°

СНГ 16.10.2018 18:19

В Париже видят риски обострения ситуации на Украине в случае предоставления церковной автокефалии - источник

Предоставление автокефалии православной церкви на Украине может усугубить ситуацию в этой стране, переживающей политический кризис, заявил "Интерфаксу" французский дипломатический источник.

"Есть риск, что автокефалия для украинской церкви приведёт к обострению ситуации в этой стране",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобная ситуация может негативно сказаться на политическом урегулировании кризиса на Украине, однако выразил надежду, что ситуация разрешится мирным путём.

11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Украинская православная церковь Московского патриархата эти решения не признала, не признал их и сам Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЦЕРКОВЬ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Порошенко просит Airbus Helicopters разрешить направить часть покупаемых для МВД Украины вертолетов в армию Франция и ФРГ готовы помочь в разминировании на востоке Украины - Ле Дриан Париж и Берлин продолжат усилия для реализации минских договоренностей - Макрон Встреча Порошенко, Макрона и Меркель может состояться в ближайшее время - МИД Украины Порошенко сообщил о подготовке телефонной беседы с новым президентом Франции Олланд призвал Порошенко удвоить усилия для выполнения Минских соглашений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]