В Париже видят риски обострения ситуации на Украине в случае предоставления церковной автокефалии - источник

Предоставление автокефалии православной церкви на Украине может усугубить ситуацию в этой стране, переживающей политический кризис, заявил "Интерфаксу" французский дипломатический источник.
"Есть риск, что автокефалия для украинской церкви приведёт к обострению ситуации в этой стране",- сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подобная ситуация может негативно сказаться на политическом урегулировании кризиса на Украине, однако выразил надежду, что ситуация разрешится мирным путём.
11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Украинская православная церковь Московского патриархата эти решения не признала, не признал их и сам Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.
Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО
ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана
Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване
Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак
PASHA Bank планирует к концу 2018г удвоить число держателей пластиковых карт
Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC
Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана
BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»