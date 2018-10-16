В Париже видят риски обострения ситуации на Украине в случае предоставления церковной автокефалии - источник

Предоставление автокефалии православной церкви на Украине может усугубить ситуацию в этой стране, переживающей политический кризис, заявил "Интерфаксу" французский дипломатический источник.

"Есть риск, что автокефалия для украинской церкви приведёт к обострению ситуации в этой стране",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобная ситуация может негативно сказаться на политическом урегулировании кризиса на Украине, однако выразил надежду, что ситуация разрешится мирным путём.

11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Украинская православная церковь Московского патриархата эти решения не признала, не признал их и сам Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.