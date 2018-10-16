Вопрос об организации переговоров Путина и Трампа 11 ноября в Париже пока не обсуждается - Ушаков

Москва и Вашингтон пока не обсуждают вопрос организации контакта лидеров РФ и США в Париже 11 ноября, завил во вторник помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Пока вопрос о переговорах президентов не обсуждается", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли контакт между президентами РФ и США в ходе их пребывания в Париже 11 ноября.