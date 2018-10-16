Вопрос об организации переговоров Путина и Трампа 11 ноября в Париже пока не обсуждается - Ушаков

Москва и Вашингтон пока не обсуждают вопрос организации контакта лидеров РФ и США в Париже 11 ноября, завил во вторник помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Пока вопрос о переговорах президентов не обсуждается", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли контакт между президентами РФ и США в ходе их пребывания в Париже 11 ноября.
Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО
ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана
Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване
Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак
PASHA Bank планирует к концу 2018г удвоить число держателей пластиковых карт
Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC
Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана
BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»