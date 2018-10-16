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СНГ 16.10.2018 17:01

Вопрос об организации переговоров Путина и Трампа 11 ноября в Париже пока не обсуждается - Ушаков

Москва и Вашингтон пока не обсуждают вопрос организации контакта лидеров РФ и США в Париже 11 ноября, завил во вторник помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Пока вопрос о переговорах президентов не обсуждается", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли контакт между президентами РФ и США в ходе их пребывания в Париже 11 ноября.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]