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ТЭК 16.10.2018 17:10

Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак

Увеличение акциза на бензин в 1,5 раза с 1 января 2019 года не приведет к резкому скачку цен на бензин, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"Факторы, которые были названы (Счетной палатой - ИФ), они правильные, которые влияют на рост. Но, при этом, создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют нивелировать эти факторы", - сказал А.Новак журналистам в кулуарах "Открытых инноваций".

По его мнению, цены на топливо будут оставаться "в пределах инфляции".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]