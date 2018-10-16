Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак

Увеличение акциза на бензин в 1,5 раза с 1 января 2019 года не приведет к резкому скачку цен на бензин, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"Факторы, которые были названы (Счетной палатой - ИФ), они правильные, которые влияют на рост. Но, при этом, создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют нивелировать эти факторы", - сказал А.Новак журналистам в кулуарах "Открытых инноваций".

По его мнению, цены на топливо будут оставаться "в пределах инфляции".