Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак

Увеличение акциза на бензин в 1,5 раза с 1 января 2019 года не приведет к резкому скачку цен на бензин, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
"Факторы, которые были названы (Счетной палатой - ИФ), они правильные, которые влияют на рост. Но, при этом, создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют нивелировать эти факторы", - сказал А.Новак журналистам в кулуарах "Открытых инноваций".
По его мнению, цены на топливо будут оставаться "в пределах инфляции".
Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО
ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана
Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване
Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC
Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана
BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Российское руководство пригласило Асада посетить РФ, в частности, Крым - Лавров
ЕС настроен вести переговоры по Brexit к соглашению с Великобританией, несмотря на сложности - источник
Медведев не верит в возможность перехода на беспилотный автотранспорт в ближайшие 30 лет, советует водителям не выбрасывать права
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»