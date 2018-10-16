Путин будет участвовать в Париже в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 11 ноября планирует посетить Париж, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны, сообщил во вторник журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В Париж мы планируем лететь 11 ноября", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По его словам, "детали еще предстоит обсудить, но ясно, что мы будем принимать участие в торжественном мероприятии на Елисейских полях".
Помощник президента также сообщил, что В.Путин "примет участие в рабочем завтраке, который организует президент (Франции Эмманюэль) Макрон".
Президент РФ также планирует возложить цветы к памятнику российскому экспедиционному корпусу в Париже, добавил Ю.Ушаков.
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