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СНГ 16.10.2018 18:46

Путин будет участвовать в Париже в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 11 ноября планирует посетить Париж, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны, сообщил во вторник журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"В Париж мы планируем лететь 11 ноября", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, "детали еще предстоит обсудить, но ясно, что мы будем принимать участие в торжественном мероприятии на Елисейских полях".

Помощник президента также сообщил, что В.Путин "примет участие в рабочем завтраке, который организует президент (Франции Эмманюэль) Макрон".

Президент РФ также планирует возложить цветы к памятнику российскому экспедиционному корпусу в Париже, добавил Ю.Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ПАРИЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]