Трамп заявил об отсутствии личных финансовых интересов в Саудовской Аравии и в России

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него нет финансовых интересов в Саудовской Аравии, равно как и в России.
"Для справки, у меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии (или России, если на то пошло). Любое предположение, что у меня они есть - это просто фейковые новости (которых полно!)", - написал Д.Трамп в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию для встречи с королем Салманом Аль Саудом в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.
В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.
После исчезновения саудовского журналиста американские СМИ стали сообщать о тесных связях президента США с Саудовской Аравией. Телеканал "Си-би-эс ньюс", в частности, рассказывал об отношениях Д.Трампа с саудовскими бизнесменами.
Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО
ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана
Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване
Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак
PASHA Bank планирует к концу 2018г удвоить число держателей пластиковых карт
Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC
Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана
BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»