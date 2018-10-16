ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе.

Автодорога Гах-Гыпчаг-Агйазы соединяет 13 населенных пунктов с населением 4 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде