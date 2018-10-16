Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО

Президент Ильхам Алиев назначил Гайю Мамедов главой азербайджанского представительства при НАТО.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о назначении Фахраддин Исмаилова главой постоянного представительства Азербайджана при Совете Европы (СЕ).

Другим распоряжением, И.Алиев отозвал Э.Эййубова с должности главы постопреда при СЕ.

Наряду с этим, И.Алиев назначил послом Азербайджана в Марокко Огтая Гурбанова.

Президент отозвал с должности посла Азербайджана в Марокко, Гамбии, Мали, Мавритании, Португалии, Сенегале и постпреда при ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) Тарика Алиева.

Также глава государства назначил Эльшана Велиева почетным консулом Азербайджана в Полтаве (Украина). Э.Велиев также будет курировать другие регионы Украины: Черкассы, Кировоград и Винницу.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде