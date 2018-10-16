Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО

Президент Ильхам Алиев назначил Гайю Мамедов главой азербайджанского представительства при НАТО.
Кроме того, глава государства подписал распоряжение о назначении Фахраддин Исмаилова главой постоянного представительства Азербайджана при Совете Европы (СЕ).
Другим распоряжением, И.Алиев отозвал Э.Эййубова с должности главы постопреда при СЕ.
Наряду с этим, И.Алиев назначил послом Азербайджана в Марокко Огтая Гурбанова.
Президент отозвал с должности посла Азербайджана в Марокко, Гамбии, Мали, Мавритании, Португалии, Сенегале и постпреда при ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) Тарика Алиева.
Также глава государства назначил Эльшана Велиева почетным консулом Азербайджана в Полтаве (Украина). Э.Велиев также будет курировать другие регионы Украины: Черкассы, Кировоград и Винницу.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»