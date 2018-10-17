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Регион 17.10.2018 16:17

Эрдоган в ходе визита в Молдавию намерен подписать ряд документов о партнерстве

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал с двухдневным официальным визитом в Молдавию.

В кишиневском аэропорту турецкого лидера встретил президент Молдавии Игорь Додон.

Как передает корреспондент "Интерфакса", официальная церемония встречи состоялась у здания администрации президента в центре Кишинева. Подобная церемония с участием роты почетного караула и президентского оркестра проходит впервые.

Здание администрации президента было повреждено во время массовых беспорядков 7 апреля 2009 года. Восстановлено оно только сейчас. На ремонт и мебель молдавской администрации президента Турция выделила более 10 млн евро. Президенты примут участие в официальной инаугурации здания и установлении на нем мемориальной доски.

После состоится церемония подписания декларации о стратегическом партнерстве Молдавии и Турции.

Во второй половине дня Р.Эрдоган встретится с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом. После встречи в составе делегаций состоится подписание официальных документов.

В четверг, во второй день визита Р.Эрдоган посетит Гагаузскую автономию. В Комрате и других населенных пунктах автономии состоится открытие шести важных социальных объектов, построенных благодаря турецким партнерам. Это детский сад, больница, дом творчества школьников, дом культуры, дом престарелых, а также парк культуры и отдыха. В Комрате также пройдет митинг жителей автономии, на котором выступят президенты Молдавии и Турции.

Перед прибытием Р.Эрдогана в Кишинев оппозиция провела акцию против выдворения из Молдавии семи граждан Турции из числа руководителей и преподавателей сети лицеев "Горизонт". Протест прошел у здания посольства Турции в Кишиневе.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ-, ИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]