Почти половина военных США ожидают серьезного военного конфликта в 2019 году - опрос

Около 46% действующих американских военнослужащих считают, что США будут в скором времени участвовать в серьезном военном конфликте, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду газетой "Милитари таймс".

По мнению почти половины опрошенных, конфликт может произойти в течение 2019 года. Всего за два года подобной позиции стали придерживаться гораздо больше военнослужащих: в 2017 году на такой же вопрос утвердительно ответили лишь 5% американских военных.

При этом остальные 50% респондентов уверены в том, что США не будут втянуты в военный конфликт в следующем году. Еще 4% военных воздержались от ответа на этот вопрос.

Кроме того, американские военнослужащие заявили, что военная угроза исходит в первую очередь от таких стран, как Россия и Китай. В частности, 71% респондентов назвали опасной именно Россию, тогда как в 2017 году таковой ее считали 53% опрошенных. В этом году 69% опрошенных выразили обеспокоенность внешней политикой Китая - это стало почти на четверть больше, по сравнению с 2017 годом.

Порядка 57% респондентов обеспокоены тем, что в США находятся радикально настроенные исламисты, а 48% считают угрозой террористические группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Почти 90% действующих американских военных уверены в том, что терроризм в киберпространстве является серьезной угрозой для безопасности Соединенных Штатов. Многие военные считают, что власти США не готовы к киберугрозам и не смогут им противостоять.

Опрос среди действующих военнослужащих США был проведен в период с 20 сентября по 2 октября.