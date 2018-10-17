Ирак заинтересовался конечными получателями своей нефти

Ирак, занимающий второе место в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по объемам нефтедобычи, захотел узнать, как и где будет использоваться нефть, которую он поставляет на мировой рынок, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Теперь иракская госкорпорация Oil Marketing Co. (SOMO) запрашивает у покупателей конечный пункт назначения, в том числе чтобы понять, не предназначается ли ее нефть для перепродажи.
На фоне снижения экспорта нефти из Ирана растет спрос на другие сорта ближневосточной нефти, включая иракскую марку Basrah.
Саудовская Аравия и Иран требуют указания страны назначения и запрещают перепродажу своей нефти, приобретенной по долгосрочным контрактам. В Ираке пока действуют более мягкие правила: например, точку назначения можно привязывать к целому географическому региону (Европа или Азия), а не конкретной стране. Однако сейчас, когда начинаются переговоры о поставках в 2019 году, SOMO может ужесточить требования.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»