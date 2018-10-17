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СНГ 17.10.2018 18:14

Секретари СБ России и Узбекистана обсудили перспективы ВТС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с узбекистанским коллегой развитие сотрудничества в военной и военно-технической сферах, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета Безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности", - заявили в Совбезе РФ.

По данным пресс-службы, на встрече обсуждались состояние и перспективы развития взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, Н.Патрушев и В.Махмудов обсудили пути решения проблем в миграционной сфере, а также вопросы обеспечения безопасности информационной инфраструктуры и реагирования на компьютерные инциденты. "Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии", - отметили в Совбезе РФ.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, СОВБЕЗ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]