Секретари СБ России и Узбекистана обсудили перспективы ВТС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с узбекистанским коллегой развитие сотрудничества в военной и военно-технической сферах, сообщили в пресс-службе СБ РФ.
"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета Безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности", - заявили в Совбезе РФ.
По данным пресс-службы, на встрече обсуждались состояние и перспективы развития взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества.
Кроме того, Н.Патрушев и В.Махмудов обсудили пути решения проблем в миграционной сфере, а также вопросы обеспечения безопасности информационной инфраструктуры и реагирования на компьютерные инциденты. "Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии", - отметили в Совбезе РФ.
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